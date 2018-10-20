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Spor

Gençlerbirliği - Adanaspor: 0-0

ANKARA (DHA) STAT: Osmanlı HAKEMLER: Yiğit Arslan, Kamil Çetin, Mehmet Ali Akkor GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan - Ahmet, Alper, Arnason, Claro, Paraiba (Dk

20 Ekim 2018 19:13

ANKARA (DHA)

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Kamil Çetin, Mehmet Ali Akkor
GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan - Ahmet, Alper, Arnason, Claro, Paraiba (Dk. 77 Matei), Yasin, Selçuk, Sessegnon, İlhan (Dk. 82 Mert Çetin),  Nadir
ADANASPOR: Karacic (Dk. 38 İrfan Can Eğribayat), Onur, Veli (Dk. 46 Göksu), Özkan, Renan, Yener, Gökhan, Kenan, Hakan, Kone (Dk. 62 Eren), Feczesin

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 9\'uncu haftasında namağlup lider durumda bulunan Gençlerbirliği, Osmanlı Stadı\'nda ağırladığı Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Gençlerbirliği 9 hafta sonunda ligdeki ilk beraberliğini alırken liderliğini sürdü.
Ayrıca 38\'inci dakikada Adanaspor kalecisi Goran Karacic, Selçuk Şahin ile pozisyon gereği girdiği mücadelede başına aldığı diz darbesi sonucu bilincini kaybetti. Hastaneye kaldırılan kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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