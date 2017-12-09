Genç iş adamı cinayetinde 2 gözaltı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde dün uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren turizmci 27 yaşındaki Gökhan Kalıpçı\'nın katil zanlısı ile cinayeti azmettirdiği ileri sürülen bir kişi yakalandı.

Manisa\'da turizm işiyle uğraşan iş adamı Gökhan Kalıpçı, dün saat 10.30 sıralarında kaldığı otelden çıktıktan sonra 34 RD 0340 plakalı cipine bindi. Cipi park ettiği yerden çıkarmaya çalışan Kalıpçı\'ya, aracını hareket ettirdiği anda kimliği belirsiz bir kişi, arka kapı camı tarafından ateş etti. Gökhan Kalıpçı, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Kalıpçı, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde kurtarılamadı.

Öldürülen iş adamı Gökhan Kalıpçı\'nın babası Mahmut Kalıpçı\'nın da 2016 yılın Kasım ayında Manisa\'da borç- alacak konusunda silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. 1yıl önce Yunusemre ilçesinde meydana gelen bu olayda, baba Mahmut Kalıpçı\'ya ait iş yerine, bir grup tarafından pompalı tüfek ve tabanca ile ateş edildi. Baba Kalıpçı, olay yerinden kaçarak kurtuldu, iş yerinde bulunanlar da gruba ateşle karşılık verdi. Olayda 6 kişi yaralandı, 8 kişi ise gözaltına alındı. Silahlı kavganın Mahmut Kalıpçı ile O.D. arasındaki borç- alacak yüzünden çıktığı öne sürüldü.

BABASI CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ

Öldürülen Gökhan Kalıpçı\'ya, İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapıldı. Otopsiden sonra teslim alınan Kalıpçı\'nın cenazesi, Manavkuyu Merkez Camisi\'ne getirildi. Cezaevinde olan baba Mahmut Kalıpçı da jandarmanın güvenlik önlemleri altında camiye getirildi. Baba Kalıpçı, tabutu açıp son kez oğlunu gördü.

Olayla ilgili araştırmalarını sürdüren polis, Gökhan Kalıpçı\'nın katil zanlısı ile cinayeti azmettirdiği ileri sürülen bir kişiyi yakaladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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