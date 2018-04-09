Genç hemşire, kanserden öldü

Gürkay GÜNDOĞAN/GÖKÇEBEY (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesinde, kemik kanseri tedavisi gören hemşire Fahriye Aydemir (26), hayatını kaybetti.
Gökçebey İstasyon Mahallesi\'nde oturan Nermin ve işçi emeklisi Kadir Aydemir\'in kızları hemşire Fahriye Aydemir, 3 yıl önce kemik kanseri hastalığına yakalandı. Ankara ve çeşitli hastanelerde tedavi gören Aydemir dün evinde hayatını kaybetti. Fahriye Aydemir\'in cenazesi, Merkez Yeni Camii\'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
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