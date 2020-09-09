Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün: AK Parti'de bir kişi hariç herkes ona biat ediyor

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, AK Parti'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. AKP'de herkesin Hazine ve Maliye Baknı Berat Albayrak'a biat ettiğini söyleyen Üstün, "Berat Albayrak milletvekili yapıldığında bir yerlere hazırlandığını hissetmiştik ve görmüştük. Milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, il başkanları hepsi bu işi kabul etmiş ve rollerini ona göre oynuyorlar. Biat etmeyen bu kişi ise Süleyman Soylu'dur" dedi.

TV5'te Muhammed Vefa ve Bünyamin Güler'in sunduğu Ankara Bürosu'na konuk olan Üstün, idam cezasının yeniden getirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u inandırıcı bulmadığını söyledi.

Meclis'in Erdoğan'ın parmağının ucunda olduğunu, onun bir işaretiyle bu kararın alacağının herkesce bilindiğini belirten Üstün, "Yargıya güven yüzde 20'lere düşmüş. Bu ortamda mı idam yargılaması yapılacak? Yarın idam cezasının önü açılırsa belki de ilk muhatap olacak insan onlar olabilirler. Bu kötülüğü kendilerine de, ülkeye de, Türk demokrasisine de yapmasınlar derim. İdamı telaffuz eden siyasetçi, aslında siyasilere idam sehpası kuruyor. Çok açık konuşuyorum'' dedi.

"Bahçeli, idam meselesini AKP'nin içini karıştırmak ve Eroğan'ı sıkıştırmak adına açtı"

İdam meselesiyle ilgili Bahçeli'nin AKP'nin içini karıştırmak istediğini savunan Üstün, ''Devlet Bahçeli'nin idam meselesini ortaya atması hem Erdoğan'ı sıkıştırmak hem de AK Parti'nin içine bir el bombası atmak adına bunu yapıyor. Çünkü cümlelerine baktığımızda, 'Süleyman Soylu'yu terörle mücadelede desteklemek adına bunu önerdim' diyor. Süleyman Soylu ile veliaht olarak gösterilen kişi arasındaki çekişmeyi sağır sultan duydu. Dolaysıyla AK Parti'yi karıştırmak ve Cumhurbaşkanını sıkıştırmak için atılan bir adım olarak görüyorum. Bahçeli, adeta bir taşla kuş sürüsü vurmak istiyor'' diye konuştu.

"Albayrak'ın görevden alınmasının büyük maliyetleri var; Erdoğan ailesine anlatamaz…''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik sert açıklamalarda bulanan Üstün, ''Nasıl ki Berat Albayrak'ın damat olarak Bakan olması siyasetin kurallarına aykırıysa gelinen noktada artık o makamlardan alınması aile ilişkilerinin doğasına aykırı. Artık bu işler devlet yönetmekten çıkmış, devleti bir aile şirketi şeklinde yönettikleri için etle tırnak haline gelmişler. Burada Berat Albayrak'ın görevden alınmasının büyük maliyetleri var. Cumhurbaşkanı görevden alamaz ama aldığını düşünelim. Gidecek evine kızına laf anlatması gerekir, toruna laf anlatması gerekir, eşine yani Berat Albayrak'ın kayınvalidesine laf anlatması gerekir. Bunlar artık bir ailede olamayacak konulardır. O yüzden hiç kimse böyle bir beklenti içine girmesin. Biz bunu zaten adım adım görmüştük. Berat Albayrak milletvekili yapıldığında bir yerlere hazırlandığını hissetmiştik ve görmüştük. Biz o zaman itirazlarımızı yapmıştık'' ifadelerini kullandı.

''Biat'' iddiası

Üstün, AK Parti'de bir siyasetçi hariç herkesin Berat Albayrak'a biat ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

''Milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, il başkanları hepsi bu işi kabul etmiş ve rollerini ona göre oynuyorlar. Bakanlar dahil.. Biat etmeyen bu kişi ise Süleyman Soylu'dur. Süleyman Soylu açıkça bu projeye biat etmediği için onun için zaten gerginlikler yaşanıyor. Önce Trabzon'dan yaşandı sonra değişik ortamlarda yaşandı. Hatta kendisinin istifasının gecesi Pelikan Çetesi'nin trolleri, Süleyman Soylu'yu kimin desteklediğini gördük ve not ettik dediler.''

''Süleyman Soylu'nun AK Parti'de konumunu yitirdiğini" öne süren Üstün, "AK Partili yöneticiler Süleyman Soylu'yu kapının önünden bile geçirmek istemezler. Süleyman Soylu'da eski siyasetçidir. Şu anda güvenlik bürokrasisi elinde, en yetkili bakanlığın başında olduğu için etkinliği bir süre daha devam edecektir. Ama parti içindeki etkinliği sıfıra yaklaşmıştır. Çünkü Berat Albayrak kendisine karşı onu bir tehlike olarak görüyor, rakip demiyorum. Onun için Süleyman Soylu ile bu sürtüşmeler devam ediyor. Bahçeli'de bu gerginliği derinleştirmek için Süleyman Soylu tartışmasını başlatıyor. Bir taşla birkaç kuş vurmak adına'' değerlendirmesinde bulundu.

''Hüseyin Gülerce FETÖ artığıdır''

Üstün, Hüseyin Gülerce'nin Ahmet Davutoğlu'na yönelik sözlerine ise "Hüseyin Gülerce FETÖ artığı bir kişidir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımıcısı Ayhan Sefer Üstün sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkede hukuk olsa, yargı olsa, adalet olsa bugün FETÖ'den yargılanacak ilk insandır. Hukuk var mı, yok! Eğer sizin lehinize yalakalık yapıyorsa, önceden FETÖ'ye yaptığı yalakalığı size yapıyorsa, o adam kullanışlı adamdır. Şu an kullanışlı hale geldiği için belki de ona dokunulmuyor. Ama bu hukuk devleti inşa edilecek. Sanmasın ki bu yaptığı yalakalıklar sebebiyle paçayı kurtaracak. Onun o suçları orada duruyor. Nasıl tehdit ettiğini, nasıl hükümete bu ‘son uyarımdır' dediğini bu kulaklar duydu. Şimdi vicdanlı bir savcı Gülerce'yi çağırıp bunu niye sormuyor? Üstelik bu yazılar 17-25 Aralık'tan sonra yazıldı bu yazılar. İşte biz bu ikircikli yapıdan rahatsız."