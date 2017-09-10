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Geleceğin Kasparov'ları ödüllerini aldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de Miller Holding sponsorluğunda 5-10 Eylül tarihleri arasında bu yıl 4'ncü kez düzenlenen, Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası'nda, şampiyon Dinçer Taşdöğen oldu

10 Eylül 2017 22:05

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de Miller Holding sponsorluğunda 5-10 Eylül tarihleri arasında bu yıl 4\'ncü kez düzenlenen, Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası\'nda, şampiyon Dinçer Taşdöğen oldu.
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Miller Holding\'in sponsorluğunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Uygulama Oteli Spor Salonu\'nda  düzenlenen 4\'ncü Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, bugün sona erdi. 7 turdan 75 sporcunun katıldığı 5 gün süren şampiyona Türkiye\'nin dört yanından gelen gençlerin çekişmeli mücadelesine sahne oldu. Şampiyona sonundan kazanan Dinçer Taşdöğen oldu. Ahmet Efekan Alaz gümüş madalya kazanırken, bronz madalyanı Deniz Özen aldı.
Şampiyona ardından müsakaların yapıldığı ÇOMÜ Dardanos Uygulama Oteli Spor salonunda saat 16.00\'da ödül töreni düzenlendi. Törene, TSF Başkanı Gülkız Tulay, Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon, Miller Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Mildon, Çanakkale Spor Hizmetleri İl Müdürü Sedat Bektaş, Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Dr. Firuz Erdil ile birlikte çok sayıda davetli ve sporcu katıldı.
TSF Başkanı Gülkız Tulay, 75 sporcunun 5 gün boyunca şampiyonluk için mücadele ettiği şampiyonada gençlerin müthiş bir performans sergilediğini söyledi. İlk üçe giren sporcuları kutlayan Gülkız Tulay, \"Gençlerin satranca olan ilgisi, bizi Türk satrancının geleceği için daha da umutlandırıyor. Türk satrancı dünyada zirveye hamle yapıyor. Son yıllarda gençlerimiz artık büyükusta olma hedefi ile ilerliyor. Gençlerimizin hayallerini, hedeflerini büyütmeyi başardık. Türkiye\'yi büyükustaların ülkesi yapmak istiyoruz. İş dünyasından daha fazla destek bekliyoruz. Türkiye\'nin stratejik düşünen, analiz yapan, gelecek hamlelerini düşünerek ve akılcı atabilen nesillere ihtiyacı var. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğine, Türkiye\'nin geleceğine yatırım yapmak isteyen herkesi güç birlikteliğine davet ediyoruz. Sponsorlarımızın desteği ile daha güçlüyüz\" dedi.
Konuşmaların ardından Türkiye Gençler Satranç Şampiyonu Dinçer Taşdöğen ile gümüş madalya kazanan Ahmet Efekan Alaz ve bronz madalya kazanan Deniz Özen\'e madalya ve kupalarının TSF Başkanı Gülkız Tulay ve Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon tarafından verilmesi ile ödül töreni sona erdi.

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