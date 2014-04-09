Geleceğin fabrikaları



Almanya Endüstri 4.0'ı adapte eden öncü ülkelerden biri olmak istiyor. Endüstri 4.0'ın en büyük avantajlarından biri, kişiye özel tasarımları seri üretim şeklinde üretebilmesi. Bu sayede hem üretim harcamaları düşecek hem de üretim yeri Almanya'da kalacak. Sağladığı en önemli faydalardan biri de şüphesiz enerji tasarrufu.

Kangurulardan enerji dersi

Otomasyon teknolojileri konusunda öncü firmalardan Festo şirketinin basın sözcüsü Heinrich Frontzek enerji tasarrufunda kanguruları örnek aldıklarını söylüyor: "Kangurulardan çok şey öğrenebilirsiniz. Çünkü onlar enerji tasarrufu konusunda uzmanlar. Otomasyon teknolojilerinde de enerjinin korunması önemli bir temadır. Kanguru havaya zıplarken önce yaylanır daha sonra tekrar durarak, toplanan enerjiyi diğer zıplama için korur. Biz de bu özelliği teknik sistemlere kopyalıyoruz."

Frontzek kanguruların enerji tasarrufunun ağır yük taşıyan robotlarda uygulanabileceğini sözlerine ekliyor. Robotlar hareket halindeyken aniden durmak zorunda kalabiliyorlar. Robotların fren anında kaybettiği enerji kanguruların yaptığı gibi diğer hareket halinde tekrar kullanılmak üzere depolanabilir.

Endüstri 4.0'da güvenlik ön planda

Endüstri 4.0'ın önemli konularından biri de güvenlik. Gelecekte makine ve insanlar daha sık ve esnek birlikte çalışacak. Buna bir örnek kızılötesi kameralarla belirlenen bir alanda uçan balonlar. Bu balonlar insanlarla aynı ortamda çalışacakları için gerekli durumlarda olası çarpışmaları önlemek zorunda. Festo şirketi basın sözcüsü Heinrich Frontzek bu tasarımların fikir aşamasında olduğunu belirterek ekliyor 'Her zaman bir çözüm sunamıyoruz ama çoğunlukla buluyoruz. Hatırlarsanız fil hortumuna benzer bir robot üretmiştik. Bugün bu fuarda hortum tekniğini kullanan robotları görebilirsiniz' diyor.

ABB enerji ve otomasyon teknolojileri şirketinden Peter Terwisch Endüstri 4.0'ın daha başında olduklarını belirterek 'Endüstri 4.0 üretici ve kullanıcı arasındaki bağlantıyı da güçlendirecek geniş çaplı bir vizyon. Endüstri 4.0 ancak önümüzdeki 10 yıl içerisinde tüm cazibesiyle ortaya çıkacak' şeklinde konuşuyor.

Almanya Endüstri 4.0'a hazır

Festo şirketi basın sözcüsü Heinrich Frontzek Almanya'nın Endüstri 4.0'ı adapte eden öncü ülkelerden biri olma şansının yüksek olduğunu belirtiyor: "Almanya lider ülkelerden biri. Çünkü burada üretim teknolojileri, yüksek nitelikli mühendislik, internet gibi dinamik bilgi teknolojilerini kullanma konusunda derin tecrübelere sahibiz. Tüm bu avantajlarıyla birlikte Almanya rekabette yarışı önde götürüyor. Bu da bizim bu endüstriyi adapte etmemizi sağlayabilir."

Endüstri 4.0 devriminin olmazsa olmazı geniş veri ağı. Kimi uzmanlar veri ağlarının kapasitesinin daha şimdiden kişisel kullanım nedeniyle yetersiz olduğunu belirtiyor ve veri ağlarının genişletilmesi gerektiğini vurguluyor.

Endüstri 4.0 devriminin 2025 yılına kadar Alman ekonomisine yılda yüzde 1,7 oranında büyüme getirmesi bekleniyor.