Gefle - Elfsborg alt oynanabilir

Futbolcafe uzmanlarından Rodrigooykum'un Tempo24 iddaaseverler için hazırladığı kuponlara bakmadan kupon hazırlamayın...





rodrigooykum Alt-Üst Kuponu

305 Brommapojkarna - AIK Stockholm (2.5 Altı) 1.55

352 Gefle - Elfsborg (2.5 Altı) 1.55

353 Kalmar-Halmstad (2.5 Altı) 1.75

Oran: 4.20



rodrigooykum Geniş Kuponu

305 Brommapojkarna - AIK Stockholm (TGS 0-1) 2.75

353 Kalmar - Halmstad (İY 0) 2.05

354 Malmö - Trelleborg (İY 0) 2.20

Oran: 12.40



Brommapojkarna-AIK Stockholm



Brommapojkarna yeniden döndüğü Allsvenskan'da iyi bir giriş yaparak,taraftarlarını mutlu etti.Şu ana kadar mağlubiyet yüzü görmediler ve ligin gol yemeyen iki ekibinden birisi konumundalar.Şu ana kadarki oynadığı 3 maçtada sahaya çift ön libero ile çıktılar.Savunma güvenliğini elden bırakmıyorlar ve bulabildikleri 1 golle de maçı kazanmayı amaçlayan bir takım hüvviyetindeler.AIK ise senelerdir aynı taktikle mücadele veriyor.Onlar için öncelik gol yememek üzerine.Defansif bir oyun anlayışına sahipler ve ileride pozisyon yaratabilecek,yaratıcı oyuncu eksikliği çekiyorlar ve bazı maçlarda pozisyona bile giremeden maçı tamamlıyorlar.Bu maçta da Brommapojkarna kendisinden güçlü rakibi karşısında savunma tedbirlerini alacaktır ve maçı kitleyeceğini düşünüyorum.2.5 gol altı için ideal bir karşılaşma.Ayrıca geniş kuponlarda da toplam gol sayısı 0-1 seçeneği 2.75'lik oranıyla denenebilir.





Gefle-Elfsborg



Gefle'nin en büyük özelliği stad zeminlerinin suni çim olması.İç saha performansı ile dış saha performansı arasındaki farkın sebebi de budur.Özellikle bu tip sahalarda zorlanan ve daha önce bu zemine karşı fazla deneyimi olmayan takımlara karşı üstünlük kurup,istediklerini alabiliyorlar.Başka ekstra bir özelliği olmayan bir takım.Elfsborg ise bu ligin en sağlam defans hattına sahip olan takımıdır diyebilirim.Zaten geçen yıl yedikleri 18 gol de bunun göstergesi.Bu sezon da aynı strateji içerisindeler.Ben bu maçta Elfsborg savunmasına güveniyorum ve Gefle'den gol yemeyeceğini düşünüyorum.Elfsborg'un hücumu da 3 gol atacak kapasitede olmadığı için benim tercihim bu maç için 2.5 gol altıdır.





Kalmar-Halmstad



Son şampiyon Kalmar'da bu sezon herşey çok daha farklı.Geçen yıldaki büyük başarıda katkısı olan oyuncuları kadrolarında tutmayı başaramadılar.Özellikle gol yükünü çeken C.Santin'i daha sezon bitmeden,Ingelsten ve Elm'i ise sezon sonunda kaybettiler.Onların yerini dolduracak transferler yapamadılar.Bu yıl herşeyin rengi daha farklı.Geçen sezonki başarıyı elde edeceklerini hiç ama hiç zannetmiyorum.Mevcut kadro sadece ilk 6 için mücadele edecek kapasitede.Halmstad ise sezona zaten iyi bir giriş yapamadı.Deplasmanda alınacak 1 puan onları mutlu edecektir.Bu maç için tercihler 2.5 gol altı ve Halmstad'ın maçı kilitleyeceğini düşündüğümden ve Kalmar'ın da önemli golcülerini satıp yerini dolduramadığından gol bulmakta zorlanacağından İlk yarı beraberlik bahsi de uygun gözüküyor.





Malmo FF-Trelleborg



Malmö bu sezon şampiyonluk iddiası olan takımların başında geliyor.Her mevkiye önemli isimleri transfer ettiler.Ve oyun anlayışlarında ufak değişikliklere gittiler.Onlar da diğer İsveç'in önde gelen takımları gibi biraz daha savunmaya ağırlık verdiler.Ligin gol yemeyen iki takımından birisi konumundalar.Trelleborg ise kısıtlı bütçeyle ligde kalmaya çabalayan ve her sene bu inatçı futbolları ve mücadeleci oyuncuları daha fazlasını yapan bir takım.Bu maçta güçlü rakipleri karşısında amaçları oyunu kilitlemek olacaktır.Malmö ise bu kilidi ilk yarıda açmakta zorlanabilir.İlk yarı beraberlik bahsi bu maç için seçimim.





GAIS-Hacken



İsveç Allsvenskan'da 3 hafta geride kalırken daha ne oynadığını çözemediğim takımların başında GAIS ile Hacken geliyor.Göteborg temsilcisi GAIS,geçen yıl çok disiplinli bir takım idi.Fakat bu sezon aynı disiplini bana ilk 3 maçta hissettiremediler.Hacken ise keza öyle.Son maçta Göteborg'u 4-1 ile geçtiler fakat ondan önceki maçlarda ise farklı taktikte oynadılar.Bu maç için ben seçim yapmayı uygun görmüyorum.Her türlü sonuca açık bir maç.







