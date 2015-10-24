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Dünya
Deutsche Welle

'Geçmişten ders aldık'

Mültecilerin biran önce iş pazarına entegre edilmesi gerektiğini vurgulayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 1960'lı yılların başında yaşananlardan ders aldıklarını belirtti.

24 Ekim 2015 17:07


Almanya Başbakanı Angela Merkel son yayınlanan video mesajında geçmişte yapılan hataları tekrarlamaktan kaçındıklarını kaydetti. "1960'lı yılların başında yaşananlardan çok şey öğrendik" diyen Merkel, o dönemde gelen "misafir işçilerin" büyük bölümünün geri döneceği tahmininin yanlış olduğunu söyledi.

Merkel iş pazarına katılım konusunda Almanca bilmenin önemini de yeniden vurguladı.

Merkel, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan ve başvurusunun kabul edilme şansı yüksek olan tüm sığınmacılara ise 600 saatlik entegrasyon kursuna katılma imkanı sağlanacağını kaydetti.

Kursa, iltica başvurusunun değerlendirilme aşamasında da başlanabileceğini belirten Angela Merkel, çocukların hemen okula ya da anaokuluna başlayabileceğini, bu bağlamda eyaletlerin büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Almanya Başbakanı, Federal İstihdam Dairesi Başkanı Frank-Jürgen Weise'nin Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin de başına getirilmesinin ardından, kişiye özel dil kursu ve özel eğitimler gibi uygulamaların gerçekleştirilmesinin de mümkün hale geldiğini kaydetti.

Öte yandan Merkel tüm bu imkanların sadece Almanya'nın korumasına ihtiyaç duyan sığınmacılara sunulacağını, Almanya'da kalma şartlarını yerine getirmeyen sığınmacılarınsa ülkeyi terk etmek zorunda olduğunu yineledi.

Merkel entegrasyon kurslarının mültecilerin sadece Almanca değil, Alman tarihi, kültürü ve hukuk düzenini de öğrenmesini sağladığına dikkat çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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