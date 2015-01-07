Geçmişte Charlie Hebdo

Derginin keskin kalemli karikatüristleri ve yazarları bugüne kadar dünyadaki dünya dinlerini,
politikacıları ve ünlüleri ifade özgürlüğü bayrağıyla ve politik açıdan doğru olma kaygısı
gütmeden
hedef aldı. Gazete formatında basılan sol eğilimli dergi, oldukça saldırgan bulunan içeriği nedeniyle
Fransız otoritelerince yasaklanan haftalık yayın Hara Kiri'nin ardılı olarak 1970'de yayın hayatına
başladı. Charlie Hebdo, kendini sıklıkla karalama vakaları yüzünden açılan davalarla yasal süreçlerin
içinde buldu. Ancak, asıl şimşekleri üzerine çekmesi yayınladığı Hz. Muhammed karikatürleriyle
oldu. Tartışmalar, dergi 2006 yılının şubat ayında, Danimarka'da basılan iki Hz. Muhammed
karikatürünü yeniden yayınladığında alevlendi.
Bir grup Müslüman Derneği Charlie Hebdo'ya bu karikatürler nedeniyle dava açtı. Derginin bu sayısı,
normal satış rakamlarının çok üstüne çıkarak yarım milyona yakın satış rakamına ulaşmıştı.
Ne var ki bir Fransız mahkemesi, dergiyi Müslümanlardan çok teröristleri hedef aldığı gerekçesiyle
haklı buldu.
Tunus'taki Ennahda'nın seçimlerden galip çıkmasının ardından dergi, 2011'de Şeriat Hebdo'su
adıyla özel bir sayı yayınladı. Yayıncılar, sayının ‘misafir editörünün' Hz. Muhammed olduğunu ve
‘gülmekten ölmeyenleri 100 kırbaçla cezalandıracağını' yazdı.
Sayı raflardaki yerini aldığı gün derginin Paris
Ofisi ateşe verildi. Fransız politikacılar derginin ifade
özgürlüğünü savunurken, sayı birkaç saat
içerisinde tükendi.
2013 yılının ocak ayında dergi Hz. Muhammed'in hayatını
betimleyen bir karikatür dizisinin ilk bölümü
olarak 64 sayfalık bir özel sayı bastı. Saldırıda hayatını kaybeden Charlie Hebdo'nun genel yayın
yönetmeni Stephane Charbonnier bu diziye ilişkin, ‘Eğer insanlar şok
edilmek istiyorlarsa, şok
olacaklar' demişti.