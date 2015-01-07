Geçmişte Charlie Hebdo

Derginin keskin kalemli karikatüristleri ve yazarları bugüne kadar dünyadaki dünya dinlerini,

politikacıları ve ünlüleri ifade özgürlüğü bayrağıyla ve politik açıdan doğru olma kaygısı

gütmeden

hedef aldı. Gazete formatında basılan sol eğilimli dergi, oldukça saldırgan bulunan içeriği nedeniyle

Fransız otoritelerince yasaklanan haftalık yayın Hara Kiri'nin ardılı olarak 1970'de yayın hayatına

başladı. Charlie Hebdo, kendini sıklıkla karalama vakaları yüzünden açılan davalarla yasal süreçlerin

içinde buldu. Ancak, asıl şimşekleri üzerine çekmesi yayınladığı Hz. Muhammed karikatürleriyle

oldu. Tartışmalar, dergi 2006 yılının şubat ayında, Danimarka'da basılan iki Hz. Muhammed

karikatürünü yeniden yayınladığında alevlendi.

Bir grup Müslüman Derneği Charlie Hebdo'ya bu karikatürler nedeniyle dava açtı. Derginin bu sayısı,

normal satış rakamlarının çok üstüne çıkarak yarım milyona yakın satış rakamına ulaşmıştı.

Ne var ki bir Fransız mahkemesi, dergiyi Müslümanlardan çok teröristleri hedef aldığı gerekçesiyle

haklı buldu.

Tunus'taki Ennahda'nın seçimlerden galip çıkmasının ardından dergi, 2011'de Şeriat Hebdo'su

adıyla özel bir sayı yayınladı. Yayıncılar, sayının ‘misafir editörünün' Hz. Muhammed olduğunu ve

‘gülmekten ölmeyenleri 100 kırbaçla cezalandıracağını' yazdı.

Sayı raflardaki yerini aldığı gün derginin Paris

Ofisi ateşe verildi. Fransız politikacılar derginin ifade

özgürlüğünü savunurken, sayı birkaç saat

içerisinde tükendi.

2013 yılının ocak ayında dergi Hz. Muhammed'in hayatını

betimleyen bir karikatür dizisinin ilk bölümü

olarak 64 sayfalık bir özel sayı bastı. Saldırıda hayatını kaybeden Charlie Hebdo'nun genel yayın

yönetmeni Stephane Charbonnier bu diziye ilişkin, ‘Eğer insanlar şok

edilmek istiyorlarsa, şok

olacaklar' demişti.

