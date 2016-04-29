‘Gece Kurtları‘ yola çıktı



Rus motorsiklet kulübü ‘Gece Kurtları'nın, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası karşısında kazandığı zaferi kutlamak ve faşizm kurbanlarını anmak için 9 Mayıs'ta Berlin'de sona ermesi planlanan tartışmalı yolculuğu başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Alexander Saldostanov'un başkanlığını yaptığı grup, Avrupa ülkelerinde Rus propagandası yapmak ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı milislere destek vermekle eleştiriliyor.

Rus Tass haber ajansı, ‘cerrah‘ lakaplı Saldostanov önderliğindeki 20 motorsikletlinin ellerinde kırmızı bayraklarla cuma sabahı Moskova'dan yola çıktıklarını bildirdi. Geçen yıl da aynı şekilde 20 motorsikletle Berlin'e varmayı planlayan grup, güzergah üzerinde çeşitli bürokratik engellemelerle karşılaşmıştı.

Polonya'dan giriş yasağı

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Polonya, motorsiklet grubundakilere ülkeye giriş yasağı koydu. Polonya Dışişleri Bakanlığı, yasağın gerekçesini ‘kamu düzeninin güvenliği‘ olarak açıklayarak, Varşova'daki Rusya Büyükelçiliği'nin yasak konusunda bilgilendirildiğini bildirdi. Bunun üzerine Moskova'daki Polonya Büyükelçisi Rus Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak, “Polonya'nın kararı, faşizme karşı savaştaki kurbanların alaya alınmasıdır ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyecektir“ mesajı verildi.

Rus Dışişleri Bakanlığı‘ndan yapılan açıklamada, Polonya'nın, ‘Avrupa'nın faşizmden kurtarılması için canını veren Sovyet askerlerine saygısını göstermek isteyen bir grup Rusya vatandaşını engellediği kaydedilerek, bunun kötü niyetli ve alaycı bir yaklaşım olduğu kaydedildi.

Geçen yıl Almanya da Berlin havaalanından giriş yapmak isteyen bazı kulüp üyelerinin vizelerini havaalanında iptal etmişti.

Berlin izin verecek mi?

Bu yıl motorsikletlilerin Beyaz Rusya, Polonya, Slovakya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti güzergahı üzerinden Berlin'e varmayı planladıkları bildirildi. Berlin polis yetkilileri grubun 9 Mayıs'ta Berlin'de Sovyet anıtlarına çelenk bırakmak istediğini, ayrıca 200 kişinin katılmasının beklendiği bir gösteri planlandığını duyurdu. Organizatörlerin kent içinde motorsiklet turu planladığını belirten polis sözcüsü, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belirsiz olduğunu kaydetti.

Kulüp Başkanı Saldostanov, geçen yılki engellemelere dikkat çekerek, “Bizi durdurmak direnişi daha da güçlendirecek. Geçen yıl, Berlin'e yeniden geleceğimizi vaat ettik. Öyle de olacak“ açıklaması yaptı.

İsminin AB'nin Ukrayna krizi ile bağlantılı yaptırımlar listesinde yer alması nedeniyle Schengen vizesi iptal edilen Kulüp Başkanı Saldostanov'un, ‘Gece Kurtları'na sadece Beyaz Rusya sınırına kadar eşlik edeceği belirtildi.

‘Gece Kurtları‘, 71 yıl önce Kızıl Ordu'nun Hitler Almanyasına karşı zaferini anmak üzere, Kızıl Ordu'nun geçtiği güzergahtan 6 bin kilometrelik bir yol kat ederek, Rusya'da savaşın bitişinin kutlandığı 9 Mayıs tarihinde Berlin'de olmayı planlıyor.