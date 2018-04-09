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Gece kulübünde bodyguard, müşteriyi öldürdü

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi’nde arkadaşları ile birlikte gece kulübüne eğlenmeye geden Tayfun Ceylan (24), burada tartıştığı bodyguard Serkan (Ç), tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü

09 Nisan 2018 19:27

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi’nde arkadaşları ile birlikte gece kulübüne eğlenmeye geden Tayfun Ceylan (24), burada tartıştığı bodyguard Serkan (Ç), tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.
Olay, Marmara Ereğlisi\'nin Sultanköy Mahallesi\'nde önceki gece meydana geldi. Tayfun Ceylan, arkadaşları ile birlikte gittiği gece kulubünde bir süre eğlendi. Daha sonra dışarı çıkan Ceylan, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada kulüpte bodyguard olarak çalışan Serkan Ç., tarafından tabanca ile vuruldu. Ağır yaralanan Ceylan, gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi\'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gözaltına aldığı Serkan Ç.\'nin sorgusu sürüyor.

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