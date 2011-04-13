-GBAGBO'YA EV GÖZALTISI ABIDJAN (A.A) - 13.04.2011 - Fildişi Kıyısı makamları, Pazartesi günü gözaltına alınan ülkenin devrik devlet başkanı Laurent Gbagbo'nun bir evde gözaltında tutulacağını bildirdi. Adalet Bakanı Jeannot Ahussu-Kuadiosına yaptığı yazılı açıklamada, "adli soruşturma açılıncaya kadar, bay Laurent Gbagbo ve bazı arkadaşları ev gözaltısında tutulacaklar" ifadesini kullandı. Ahussu-Kuadiosına, Gbagbo'nun arkadaşlarının "kimler" olduğu ve Gbagbo'yla birlikte "nerede" gözaltında bulunucakları konusunda ise bilgi vermedi. Fildişi Kıyısı'nın gözaltına alınan devrik devlet başkanı Laurent Gbagbo'nun, hala Abidjan'daki Golf adlı otelde bulunduğu belirtiliyor. -FRANSA'NIN ASKERİ DARBESİ- Devrik devlet başkanı Laurent Gbagbo'nun partisi Fildişi Kıyısı Halk Cephesi'nin (FPI) lideri Pascal Affi N'Guessan AFP'ye yaptığı açıklamada, Gbagbo'nun devrilmesini "Fransız ordusunun bir darbesi" olarak niteledi. N'Guessan yaptığı açıklamada, "Bütün bu olup bitenler, Fransa'nın Alassane Uattara'yı güç yoluyla iktidara taşımaya yönelik askeri darbesidir ve bu darbeyi kınıyoruz" dedi. Uattara'nın zorla iktidar yapılmasının ister meşruiyet, ister anayasal uygunluk bakımından olsun, ülkedeki hiçbir sorunu çözmeyeceğini belirten N'Guessan, yeni hükümete "cadı avına" çıkmaması yönünde çağrıda bulundu. Affi N'Guessan, "Ülke ikiye bölündü, Laurent Gbagbo taraftarlarından zorla Uattara'yı desteklemelerini isteyemezsiniz" diye konuştu. N'Guessan isteklerini şöyle sıraladı: "Gbagbo'nun serbest bırakılmasını, gerginliği azaltmaya, ulusal uzlaşmayı sağlamaya ve ülkenin istikrarını korumaya yönelik görüşmeler yapılmasını ve Gbagbo'nun, ailesinin ve taraftarlarının korunmasını istiyoruz." BM ile birlikte Gbagbo'nun Uattara güçleri tarafından yakalanmasına yardım eden Fransa ise, olaya doğrudan müdahale ettiği yönündeki suçlamaları reddediyor.