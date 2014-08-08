Gazze'de ateşkes sona erdi



Hamas'ın sözcüsü Fevzi Barhum "İsrail temel taleplerimizi yerine getirmeye yanaşmadığı için Hamas dahil tüm Filistinli gruplar ateşkesin uzatılmaması konusunda hemfikirdir" şeklinde konuştu. Barhum, Kahire'deki görüşmelerin ise süreceğini kaydetti.

İsrail ise ateşkes henüz sona ermeden Gazze Şeridi'nden en az beş füzenin ateşlendiğini bildirdi. Füzelerden birinin İsrail'in Aşkelon kenti üzerinde etkisiz hale getirildiği, diğer füzelerin ise İsrail'in güneyinde boş araziye düştüğü kaydedildi.

Yeni İsrail saldırılarından endişelenen binlerce Filistinli sabah saatlerinde Gazze'nin doğusundaki evlerini terk etti. Görgü tanıkları bölgenin üzerinde insansız İsrail hava araçlarının uçtuğunu bildiriyor.

72 saatlik ateşkes salı günü yerel saatle 08:00'de başlamıştı.

İsrail'in askeri operasyonunun başlangıcından bu yana çoğu sivil olmak üzere yaklaşık bin 900 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail tarafında ise 64 asker ve 3 sivilin öldüğü açıklandı.

İsrail ile Filistin temsilcileri arasında kalıcı ateşkes için Mısır'da devam eden müzakerelerde şimdiye kadar sonuç alınamadı. İsrail, Hamas'ın silahsızlandırılmasını, Hamas ise Gazze ablukasının kaldırılmasını ve tutukluların salıverilmesini talep ediyor.