Gazze'de acılar katmerleniyor



Ramallah'ta çalışmalarını sürdüren Medico International adlı yardım kuruluşunun yöneticisi Riad Othmann, Gazze Şeridi'nde sürekli bağlantı halinde oldukları diğer yardım kuruluşlarından edindiği bilgelere dayanarak, bölgede güvenliğin ciddi bir soruna dönüştüğünü belirtiyor.

Othman, "İsrail'in saldırı düzenlemeyeceği bir hedef düşünemiyorum. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun merkezi dışında her yeri vurabilir. Çünkü orada çok sayıda yabancı bulunuyor" diye konuştu.

Gerçi İsrailli yöneticiler, okulların bombalanmasının dış dünyada hoş algılanmadığının farkındalar ama bu durum gerçeği değiştirmiyor. İsrail'in dış tepkilerden etkilenmediğini kaydeden Riad Othmann bu durumu, "Avrupa kamuoyunun ne düşündüğü, Avrupalı politikacılar bu durumdan bir sonuç çıkaramadığı sürece İsrailli yöneticiler için hiç bir anlam ifade etmez" sözleriyle değerlendirdi.

Elektrik, su yok, salgın tehlikesi var

Yaralıların çok fazla olması nedeniyle Gazze'deki hastaneler tamamen dolmuş durumda. Ameliyat edilen hastalar, tam iyileşmeden taburcu ediliyor ki, yerine başka yaralılar alınabilsin. Alt yapısı zaten büyük ölçüde çökertilen bölgede, yine alt yapıyı hedef alan saldırılar bu vahim durumları daha da trajik hale getiriyor. Riad Othmann, Gazze'deki tek elektrik santralinin vurulmasıyla bölgede elektrik sıkıntısının da ortaya çıktığını belirterek, sadece Gazze kentine günde iki saat elektrik verilebildiğini, diğer bölgelerin büyük kısmında elektriğin olmadığını söylüyor.

Elektrik sorunu en başta hastaneleri ve su arıtma tesislerini olumsuz etkiliyor. Bu durum da ikamet bölgelerinde hastalıklara davetiye çıkarıyor. Salgın hastalıklar kapıda. Othmann, su olmadığı için insanların yıkanamadığını, bitlenme gibi sorunların ortaya çıktığını belirtiyor.

Gazze halkı, ablukadan dolayı bölgeyi terk edemiyor. Aynı sorunu bölgede, halkın acısını dindirmek üzere çalışmalar yapan yardım kuruluşları da yaşıyor. Othmann yardım kuruluşlarının durumlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kendilerini kısmen bu tür durumları normal olarak algılama yoluna giderek korumaya çalışıyorlar. Akıllarına mukayyet olmak için günlük mesailerine devam ediyorlar örneğin. "

Othmann, bölge halkının korkularını, başka şeyler düşünerek gidermeye çalıştığını vurguluyor.