'Gazze yaşanamaz olacak'



İsrail ile süren savaş ve uygulanan abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşam koşulları her geçen gün daha fazla kötüleşiyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) açıkladığı yıllık raporunda, Gazze Şeridi'nin 2020 yılına kadar 'yaşanamaz' hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Raporda, İsrail'in 2008 - 2009 yılları arasında üç askerî operasyon düzenlediği, Gazze Şeridi'ndeki ekonomik zararın Gazze'nin toplam ekonomik hacminden üç kat fazla olduğu belirtildi.

Gazze'nin zaten zayıf olan altyapısının İsrail'in 2006 yılından beri uyguladığı abluka nedeniyle enkaza dönüştüğü ifade edilen raporda, ablukanın yeniden imara ya da ekonominin iyileştirilmesine izin vermediği, ayrıca Gazze'deki Filistin halkının daha da yoksullaşmasının yol açtığı belirtildi.

1967'den buyana en kötü şartlar

Raporda, Gazze'de ekonomik güvenlik ve yaşam koşulları açısından şu andaki durumun, 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında İsrail'in Mısır'dan Gazze'yi almasından beri yaşanan en kötü zamanlar olduğu ifade edildi.

İsrail'in ablukayı sona erdirmeden uluslararası desteğin de Gazze'deki durumu iyileştireleyeceği vurgulandı.

İşsizlik rakamlarına da dikkat çekilen raporda, işsizliğin geçen yıl yüzde 44'e yükseldiği ve bunun genç kadınlar arasında yüzde 80'e kadar çıktığı kaydedildi.

Gazze'deki hânelerin yüzde 72'sinin gıda tedariki için mücadele ettiğine de BM'nin raporunda işaret edildi. Gıda yardımına bağımlı Filistinli mülteci sayısının 2000 yılında 72 bin iken, geçen mayıs ayında bu sayının 868 bine yükseldiği vurgulandı.