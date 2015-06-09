Gazprom’un Türkiye hedefi



Rus doğalgaz şirketi Gazprom, Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması öngörülen “Türk Akımı” (Turkstream) adlı boru hattı projesinin inşasına ilişkin anlaşmanın haziran ayı sonuna kadar imzalanmasını istiyor. Gazprom Genel Müdür Yardımcısı Aleksander Medvedev, Moskova'da yaptığı açıklamada “Biz aramızda anlaşmaya vardık” dedi. Medvedev, bu sözlerle Rus basınında, anlaşmadaki finansal düzenlemelere ilişkin görüş ayrılıkları bulunduğuna dair çıkan haberleri de reddetmiş oldu. Medvedev, Türk hükümetinin bir yetkilisi ile anlaşmanın haziran sonunda imzalanmasının planlandığını belirtti. Gazprom yetkilisi ayrıca, Rusya'nın 2019 yılından itibaren Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatında Ukrayna rotasının kullanılmaması planına da bağlı olduğunu duyurdu. Medvedev, Ukrayna ile Rusya arasındaki doğalgaz sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 2019 yılında süresinin dolmasından sonra uzatılmayacağını, yeni bir anlaşmanın da gündemde olmadığını belirtti.

2016 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor

Türk Akımı boru hattı projesi, Rus gazını Karadeniz üzerinden Güney Avrupa'ya taşıması öngörülen Güney Akım projesinin 2014 yılında beklenmedik bir şekilde Rusya tarafından rafa kaldırılmasının ardından gündeme gelmişti. Gazı Türkiye-Yunanistan sınırına taşıması öngörülen Türk Akımı'nın 2016 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Gazprom, gelecekte Rus gazının taşınmasında Ukrayna'yı tamamen saf dışı bırakılabilmek için yılda 63 milyar metreküplük kapasiteye ulaşılmasını istiyor. Türk Akımı'nın uzantısının Yunanistan üzerinden geçmesi planlanıyor. Boru hattının bu bölümüne ilişkin anlaşmanın da 18-20 Haziran tarihlerinde St. Petersburg'da düzenlenecek ekonomi forumunda imzalanması bekleniyor.