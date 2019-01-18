Gazipaşa'da kar şenliği

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen kar şenliği kapsamında Toroslardan kamyonlarla kar getirildi. Kent merkezinde kar gören çocuklar kar topu oynayarak bu anların keyfini çıkardı.

Gazipaşa Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Kar Şenliği için 50 kilometre mesafedeki Toros Dağlarından kamyonlarla kar getirildi. Cumhuriyet Meydanı\'na boşaltılan karı gören çocuklar, büyük sevinç yaşadı. Karne töreninden sonra öğrenciler de meydana gelerek şenliğe katıldı. Öğrenciler ve veliler kar topu oynadı.

Kar Şenliği\'nin yarın da devam edeceğini belirten Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, bir süre katılımcılarla kar topu oynadı. Gazipaşa\'da bir yandan denize girilirken bir yandan da 30 dakikalık yolculukla Toroslar\'a ulaşıp kar keyfi yapıldığını belirten Başkan Çelik, ilçe merkezinde hiç kar görmeyen çocuklar olduğunu belirtti.

Başkan Çelik, \"Belediye olarak bu yıl ilk kez böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinliği özellikle karne gününde yapmak istedik ki çocuklarımıza da karne hediyesi olsun. Katılım çok iyi oldu. Yarın da şenliğimiz devam edecek\" dedi.

İlk kez kar gördüğünü belirten öğrencilerden Melisa Nur Bayrakcı, \"Çok güzel, ilk kez karla oynuyorum\" dedi.



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