Gaziemir'de müthiş şölen

İZMİR, (DHA) -

GAZİEMİR Belediyesi ve Şavkar Cimnastik Kulübü tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gaziemir Belediyesi ve Şavkar Ritmik Cimnastik Cumhuriyet Turnuvası nefes kesti. Sarnıç Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenen turnuvaya 8 ülkeden 19 takım ve 190 sporcu katıldı. Türkiye\'nin yanı sıra Kazakistan, Rusya, İngiltere, Belarus, Ukrayna, Moldova, Özbekistan, Azerbaycan ve Macaristan\'tan katılan 5-18 yaş arası sporcuların kıyasıya yarıştığı uluslararası organizasyon renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye\'deki ilk uluslararası ritmik cimnastik turnuvası olan organizasyon, 5 yıl üst üste yapılarak Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) kapsamına girmeye hak kazandı. FIG kapsamına giren turnuva, olimpiyatlara ve dünya şampiyonalarına puan verme hakkına kavuşacak.

Turnuvanın kapanışında konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, bu yıl 20. kez düzenlenen Gaziemir Çocuk Şenliği\'nin ardından uluslararası bir organizasyona daha imza atmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Turnuvada dereceye girenlerin ödüllerini veren Şenol, \"Belediye olarak eğitime, sağlığa, spora büyük yatırımlar yapıyoruz. Çünkü eğitimli, sağlıklı ve spor yapan gençlerin aydınlık kafalara sahip olduğunu biliyorum. Ülkemizde futbol çok popüler ancak diğer spor dallarının da desteklenmesi gerekiyor. Bu yüzden amatör spora ve farklı spor branşlarına daha çok destek veriyorum. Spor barıştır, kardeşliktir, dostluktur. Düzenlediğimiz spor turnuvaları ve festivallerle dünya çocukları arasında sevgi, barış ve kardeşliğin gelişmesini hedefliyoruz\" dedi.

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