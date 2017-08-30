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Gaziantep'te, Arakan protestosu

Ahmet SOYDOĞAN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, bazı sivil toplum kuruluşları, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan olaylara tepki gösterdi

30 Ağustos 2017 18:12

Ahmet SOYDOĞAN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, bazı sivil toplum kuruluşları, Myanmar\'ın Arakan eyaletinde yaşanan olaylara tepki gösterdi.
Öğle namazının ardından Ulu Cami önünde toplanan çeşitli STK\'lara üye 50 kişilik grup, ellerinde Arakan\'da yaşanan olayların yer aldığı fotoğraflar taşıyıp, tepki gösterdi. Kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Özcan Fidan, bayram sevinci yaşanacak günlerde Arakan\'da Müslümanların katliam ile karşı karşıya kaldığı söyledi. Arakan hükümetinin Myanmar\'daki Müslümanları topraklarını terk etmeye zorlandığını belirten Fidan, şöyle konuştu:
\"Geçtiğimiz yıllarda Arakan\'daki Müslümanlar benzer katliama maraz kalmış, tüm İslam ülkelerini ve uluslararası kuruluşları Mynmar hükümetine karşı yaptırım uygulamaya davet etmiştik. Bugün yaşanılan süreç Myanmar hükümetine gösterilen tepkinin ve uygulanan yaptırımların son derece cılız olduğunu göstermektedir. Çağrımızı buradan bir kez daha yeniliyoruz; başta Türkiye olmak üzere tüm İslam ülkeleri yönetimleri kararlı bir biçimde harekete geçmelidir. Uluslararası insani yardım kuruluşlarının Arakan\'a giriş ve yardımlarının ulaşması garanti altına alınmalıdır. Arakanlı Müslümanların can emniyeti, ekonomik hakları, inanç hürriyetleri, eğitim hakları, kültürel hakları garanti altına alınmalıdır.\"
Kalabalık, açıklamanın ardından dua ederek dağıldı.

​FOTOĞRAFLI

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