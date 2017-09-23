Gaziantep'te sayacılardan iş bırakma eylemi

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, GATEM Ayakkabıcılar Sitesi\'nde çalışan sayacılar, ücret tarifesinin yetersiz olduğunu savunarak iş bırakma eylemi yaptı.

GATEM Ayakkabıcılar Sitesi\'nde çalışan ayakkabının üst bölümü olan sayanın estetik özelliklerinin yapımında çalışan yaklaşık 200 sayacı, sitede bir araya gelip iş bıraktı. Site içerisinde bir süre \'Hakkımızı isteriz\' sloganlarıyla yürüyen atan sayacılar adına açıklama yapan Gaziantep Sayacılar Odası Başkanı Mehmet Sarıbal, şöyle dedi:

\"Gaziantep\'te sayacılık faaliyetini gösteren GATEM Ayakkabıcılar Sitesi\'nde yaklaşık 600 esnafımız var. Esnaf arkadaşlarımız sabah 07.00, akşam 23.00\'e kadar çalışmasına rağmen ellerine asgari ücret bile geçmiyor. Bunun yanında sağlık güvenceleri bile bulunmuyor. Fiyat listesi en son 2012 yılında çıkmış olan listeydi. 5 yıldır yenilenemeyen listeyi yeniledik. 5 yıllık aradan sonra yüzde 30\'luk zam geldi. Fakat bu zammı imalatçılar işçilerine verememektedir. İşverenlerin de kendilerine göre sorunları bulunuyor bir araya gelip toplantı düzenleyerek karar vereceğiz.\"

Verdikleri emeğin karşılığını alamadıklarını söyleyen Cemil Alper ise, \"Bizim buradaki arkadaşların tek sorunu vermiş olduğumuz emeği almamamız. Ben kimyasal maddenin içinde çalışıyorum. Yetkililerin bize yardım etmesini bekliyoruz\" diye konuştu.

Sayacılar, bir süre devam ettirdikleri eylemin ardından yeniden işyerlerine döndü.



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