Gaziantep'te şampiyonluk coşkusu

Kadir ÇELİK / İSLAHİYE(Gaziantep),(DHA) - GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında deplasmanda Göztepe\'yi mağlup ederek şampiyon olmasıyla taraftarın coşkusu sokaklara taştı.

Galatasaray, Göztepe\'yi 1-0 yenmesiyle Spor Toto Süper Ligi\'nin 2017-2018 sezonu şampiyonu oldu. Galatasaray 21\'inci şampiyonluğuna ulaşırken taraftar maçın ardından sokaklara döküldü. Ellerinde sarı-kırmızılı bayraklarla yüzlerce motosiklet ve araç kuyruğu oluşturup şehir turu attılar. Demokrasi Meydanı\'nda meşale yakıp davul zurnayla halay çektiler. Her yaşta taraftar Galatasaray formasıyla, ellerinde sarı-kırımızı bayraklarla takımlarına tezahüratlarda bulunarak slogan atarak, aslan gibi kükreyerek uzun süre sevinç gösterisi yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kent Merkezi

-Taraftarın Motosiklet ve araç konvoyu

-Meşale yakarak sevinç gösterisi

-Taraftarın Davul zurnayla halay çekmesi

-Maçta anlar

-Genel ve detay görüntüler