Gaziantep'te mozaik görünümlü stadyum

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında inşa edilecek Gaziantep Arena Stadyumu için ihale tarihini açıkladı. 27 Aralık olarak belirlenen 33 bin seyirci kapasiteli mozaik görünümlü stadyum, 106 dönüm arazi üzerine kurulacak.

Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devri gerçekleştirilen araziye inşa edilecek stadyumun, şehir merkezine 10 kilometre mesafede olacağı açıklandı.

Otoban bağlantılarına yakın noktada kurulacak olan stadyuma şehir merkezine toplu taşıma imkanının bulunacağı kaydedildi.

Gaziantep Arena'nın tamamlanmasından sonra Kamil Ocak Stadyumu yıkılarak, yeri TOKİ'ye devredilecek.



'Şehrin kültürünü yansıtacak'



Dünyanın en büyük mozaik müzesi Zeugma'ya ev sahipliği yapan Gaziantep'te inşa edilecek stadyum, mozaikleri andıran görüntüsüyle şehrin kültürünü yansıtacak.

Dış cephesinde Gaziantep'in savunmasında kenti düşmana teslim etmeyen 6 bin 317 şehidin anısına siyah ve şehitlerin kanını simgeleyen kırmızıdan oluşan Gaziantepspor'un renklerinin kullanılacağı belirtildi.

Stadyumun tribün altları ise bireysel branşlar için kullanılacak 12 spor salonuyla değerlendirilecek.

Beylerbeyi'ndeki 203 dönüm arazinin de 106 dönümü stadyum olarak kullanılırken, kalan bölümü gelecek yıllarda kentin spor ihtiyaçlarına göre değerlendirilecek.