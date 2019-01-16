Gaziantep'te, Celal Doğan'ın adaylık bilmecesi

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te yaklaşan yerel seçimler öncesi Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP ile İYİ Parti\'nin ortak adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Daha önce CHP\'den 3 dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Celal Doğan, ortak aday gösterileceğini ve iki partinin açıklamasını beklediğini söylerken, İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı ise aday olacak ismi belirleme yetkisinin kendilerinde olduğunu ifade etti.

31 Mart\'ta yapılacak yerel seçimler öncesi AK Partili Fatma Şahin\'in yeniden aday olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP ile İYİ Parti ittifakının adayı henüz belirlenemedi. İki parti arasında yapılan görüşmelerde Gaziantep\'te çıkacak olan adayın İYİ Parti tarafından belirleneceği açıklanırken, son günlerde kentte gösterilecek adayın daha önce 3 dönem bu görevi yapan ve ardından HDP Gaziantep ve İstanbul milletvekili olarak TBMM\'ye giren Celal Doğan olacağı gündeme geldi.

Celal Doğan, CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmelerin ardından, CHP adayı olarak isminin genel merkez tarafından açıklanacağını kaydetti. Doğan, halktan gelen istek ve parti örgütlerinin talebiyle kendisinin aday gösterileceğini belirterek, birkaç gün içerisinde durumun netleşeceğini kaydetti.

İYİ PARTİ: ADAY BELİRLEME YETKİSİ BİZDE

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Serkan Karakuş ise Büyükşehir Belediye Başkan adayının CHP tarafından çıkarılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, aday belirleme yetkisinin İYİ Parti\'de olduğunu söyledi. Karakuş, İYİ Parti ve CHP genel başkanları arasında daha önce gerçekleşen görüşmeler ve yapılan anlaşmanın geçerliliğini koruduğunu ifade ederek, \"Son günlerde basın yayın organlarımızda yer alan birtakım haberler için açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bilindiği üzere İYİ Parti ve CHP genel başkanları arasında daha önceden gerçekleşen görüşmeler sonucu Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayını İYİ Parti\'nin çıkaracağı belirlenmiştir. Son günlerde Gaziantep\'te ittifakın yer değiştirdiği, başkan adayını CHP\'nin çıkaracağı ve bu noktada da Celal Doğan\'ın aday gösterildiği gibi haberler tamamen gerçek dışı olup, kamuoyunu yanıltmaktadır\" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayını belirleme yetkisinin halen kendilerinde olduğunu ve bu konuda İYİ Parti genel merkezinin ve teşkilatın tutumunun net olduğunu vurgulayan Karakuş, \"Adaylar ile ilgili ittifak görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde hem büyükşehir ve hem de ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtılacaktır. Gaziantepli hemşehrilerimiz rahat olsun. İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak, kentin tüm sorunlarına çözüm üretecek, dürüst, çalışkan ve herkesin gönül rahatlığıyla oy verebileceği bir kişi olacaktır\" diye konuştu.

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