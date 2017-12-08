Gaziantep'te ABD'ye tepki

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te AK Parti İl Teşkilatı ve gönüllü sivil toplum kuruluşları, Cuma namazının ardından ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasına tepki gösteren aralarında AK Parti milletvekilleri Najat Koçer, Ahmet Uzer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Ak Parti İl Başkanı Eyüp Özkececi\'nin de bulunduğu kalabalık, Cuma Namazı sonrası Ulu Cami’de bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump fotoğrafının olduğu maketi ateşe veren kalabalık adına basın açıklamasını yapan Eyüp Özkeçeci, \"Mescidi Aksa\'da bir defa Cuma namaz kıldım. Allah herkese de nasip etsin. Biz burada tüm Müslümanlar nasıl bir aradaysak bunu herkes görüyor. Bizim bir hesabımız var Amerika\'nın da bir hesabı var. Ama unutmayalım ki rabbimizin hesabı hepimizin hesabından üstündür. Biz rabbimizin hesabını unutmuyoruz, ama onlar unutuyor\" dedi.

İşgalin sona ermesi için Birleşmiş Milletleri göreve davet eden Milletvekili Koçer ise, \"Kudüs İsrail\'in işgali altındadır. Bu işgalin sona ermesi için Birleşmiş Milletleri göreve davet ediyoruz. Her ne kadar Birleşmiş Milletler birilerinin sözcüsü olmaya davam etse de, bugün buradan bir kez daha bu zulme son verilmesi için göreve davet ediyoruz\" diye konuştu.

Konuşmanın ardından bir süre daha slogan atan grup, okunan dua ardından dağıldı.



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