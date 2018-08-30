T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te 30 Ağustos coşkusu

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı

30 Ağustos 2018 15:12

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
Büyük Taarruz\'un 96\'ncı yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, Ak Parti Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Kurmay Albay Şefik Atak, ilçe belediye başkanları, gaziler ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı\'na bırakılmasıyla başlaşan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kutlama mesajının okunduğu törende öğrenciler de günün anlam ve önemini belirten şiirler seslendirdi. Kutlamalar, Vali Yerlikaya\'nın, makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mücahit YOLCUGAZİANTEP DHAGAZİANTEPAğustos Zafer BayramıBüyük TaarruzTemmuz Demokrasi MeydanıVali Ali Yerlikaya Ak Parti Milletvekili Nejat Koçer Büyükşehir Belediye Başkan FatmaZırhlı Tugay Komutanı Kurmay AlbayAtakSTK
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24