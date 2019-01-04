Gaziantep'e şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ GAZİANTEP\'E GETİRİLDİ

Iğdır\'ın Aralık ilçesinin İran sınırındaki Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu\'nda görev yaparken, PKK\'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse\'nin cenazesi memleketi Gaziantep\'e getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında; Gaziantep Valisi Davut Gül, protokol üyeleri, dedesi Ökkeş, ninesi Elif, kardeşi Yunus Köse ve yakınları karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu uçaktan indirilirken yakınları gözyaşlarına boğuldu, ayakta durmakta güçlük çeken dede Ökkeş Köse\'yi de protokol üyeleri teselli etti.

Şehit uzman onbaşı Ahmet Furkan Köse, yarın öğle vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.



Eyyüp BURUN, Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)



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