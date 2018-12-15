Gaziantep Basketbol - TOFAŞ: 66-79

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP (DHA)

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı

GAZİANTEP BASKETBOL: Green 5, James 18, Heciyeva 8, Yunus 3, Kadir 5, Jekiri 6, Tomas 8, McKissic 11, Doğan 2

TOFAŞ: Garrett 19, Berkan 7, Yiğit 12, Mejia 12, Elagar 14, Withey 6, Weems 7, Muhsin 2

1\'İNCİ PERİYOT: 18- 24

DEVRE: 33-41

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 50-67

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 11’inci haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği TOFAŞ’a 79-66 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi ise attığı 19 sayı ile TOFAŞ’dan Garrett oldu.

Karşılaşmaya konuk TOFAŞ hızlı başladı. İlk 5 dakikada rakibine 9 sayı farkla üstünlük sağlayan konuk ekip ilerleyen dakikalarda kontrollü oyununu sürdürdü. Ev sahibi ekip Jekiri ve Tomas’ın sayılarıyla farkı azalttı. Bu periyot 18-24 TOFAŞ’ın üstünlüğüyle tamamlandı.

2’nci periyotta da konuk ekip maçtaki üstünlüğünü sürdürdü. Garret’in sayılarıyla farkı açmaya devam eden TOFAŞ’a, ev sahibi takım McKissic ile cevap vermeye çalıştı. Bu periyot 33-41 TOFAŞ’ın üstünlüğüyle tamamlandı.

3’üncü periyotta konuk ekip oyun kontrolünün aldı. Üst üste bulduğu sayılarla farkı açan TOFAŞ özellikle hücum ribaundlarında etkili oldu. Gaziantep Basketbol’un sayı üretmekte zorlandığı periyot 20-67 TOFAŞ’ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın son periyodunda da TOFAŞ üstünlüğünü koruyarak Gaziantep Basketbol’u 79-66 mağlup etti.

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