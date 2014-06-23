Gazetecilere ceza yağdı



Bir Mısır mahkemesi El Cezire haber kanalının üç muhabirini yedişer yıl hapis cezasına çarptırdı. Fransız Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre sanıklar arasında bir Avustralyalı da bulunuyor. Gıyabında yargılanan diğer dokuz medya mensubu da, Mısır'da terör örgütü ilan edilip yasaklanan Müslüman Kardeşleri destekledikleri gerekçesiyle onar yıl hapse mahkum edildi, iki sanık ise beraat etti.

20 muhabirin yargılandığı dava uluslararası tepkiyle karşılanmış ve yeni Mısır hükümetinin haber alma hürriyetini kısıtlamasından endişe duyulduğu dile getirilmişti.

Muhammed Mursi'nin Temmuz 2013'te darbe ile devlet başkanlığından uzaklaştırılmasından sonra Katar Emirliği tarafından finanse edilen El Cezire televizyonunun Müslüman Kardeşler sempatizanlarına yapılan baskıya haberlerinde geniş yer vermesi Mısır makamlarının tepkisini çekmekteydi.

El Cezire'yi "Katar'ın Sesi" olarak kabul eden Kahire yönetimi bu Arap Emirliği'ni Müslüman Kardeşleri desteklemekle suçlarken, Doha yönetimi, İslamcı hareketin sempatizanlarına uygulanan baskıyı açıkça kınamaktaydı.