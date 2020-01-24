Gazeteci Osman Akın'a hapis cezası

Osman Akın hakkında, gazetede çıkan haberler gerekçe gösterilerek, “örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın 2'nci duruşması, Çağlayan'da bulunan İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Gazeteci Osman Akın’a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. Yeni Yaşam Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürühakkında, gazetede çıkan haberler gerekçe gösterilerek, “örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın 2'nci duruşması, Çağlayan'da bulunan İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Gazeteci Osman Akın’a

Duruşmaya Akın katılmazken, avukatı hazır bulundu. Kimlik tespitlerinin ardından söz alan iddia makamı, esasa ilişkin önceki celse verdiği mütalaasını tekrarladı.

Ardından söz alan Akın’ın avukatı Özcan Kılıç, suçlamaları reddederek, yapılan haberlerin basın özgürlüğü kapsamına girdiğini söyledi. Suçlamaya konu edilen her iki haberde suç unsuru oluşmadığını dile getiren Kılıç, “Uzun süre PKK Lideri Abdullah Öcalan müvekkilleri ile görüşememiştir. Uzun aradan sonra yapılan ilk avukat görüşmesi haberleştirilmiştir. Gazetede de bu konuda avukatların görüşlerine yer verilmiştir. Haberlerdeki kaynaklar belli. Şöyle bir durum var, gazeteciler haberin nasıl yapılacağına dair sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalıyorlar. Tutsak kelimesini kullanmak ‘örgüt propagandası’ sayılıyor. Bir avukat açıklaması dahi ‘örgüt propagandası’ sayılıyor. Artık Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını sunmuyorum bile. Son olarak bu iki haber propaganda unsuru olamaz” diyerek, müvekkili hakkında beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, Akın hakkında basın yayın yolu ile “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. (MA)