Gazeteci Murat Çelikkan, tahliye edildi

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 668 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin bir günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlenen gazeteci Murat Çelikkan, 14 Ağustos'tan bu yana tutuklu bulunduğu Kırklareli Cezaevi'nden tahliye edildi.

Çelikkan’a, “Örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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Ne olmuştu?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, 16 Mayıs 2017 tarihinde Çelikkan’ı ‘terör propagandası’na ilişkin Terörle Mücadele Kanunu 7/2 maddesince mahkum ederek cezada indirime gitmemiş ve cezayı, benzeri yargılamalardaki durumun aksine, ertelememişti.

Murat Çelikkan kimdir?

Bianet’te yer alan bilgilere göre Çelikkan 25 yıllık gazetecilik hayatı boyunca muhabirlik, editörlük, köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği gibi çeşitli görevler üstlendi.

Türkiye insan hakları hareketinde aktif olarak yer aldı; İnsan Hakları Derneği, Uluslararası Af Örgütü – Türkiye, Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın kurucusu oldu ve yönetim kurullarında yer aldı. Kürt meselesi ve medya etiğiyle ilgili projelerde çalıştı.

2010’dan bu yana kurucularından olduğu Hakikat Adalet Hafıza Merkezi’nin direktörü.