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Gazeteci Murat Çelikkan bugün cezaevine giriyor

Çelikkan, kapatılan Özgür Gündem'in nöbetçi genel yayın yönetmenliğini yaptığı için bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı

14 Ağustos 2017 14:25

Gazeteci ve insan hakları savunucusu Murat Çelikkan, kapatılan Özgür Gündem gazetesinin bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliğini yaptığı için çarptırıldığı cezayı çekmek için bugün cezaevine giriyor.

Çelikkan, ‘terör propagandası’ gerekçesiyle kapatılan Özgür Gündem’in nöbetçi genel yayın yönetmenliğini yaptığı için bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 16 Mayıs 2017 tarihinde görülen duruşmada, Çelikkan’ın cezasında, diğer yargılamalarda olduğu gibi indirime gidilmemiş ve ceza ertelenmemişti. 

Kararda, ‘gazetecinin duruşmalarda yeteri kadar pişmanlık göstermediği, bu nedenle de indirim uygulanmadığı’ ifade edilmişti. 

Murat Çelikkan’ın bugün cezaevine teslim olması bekleniyor. 

Bianet’in haberine göre Çelikkan’ı gazeteciler ve hak örgütlerinden arkadaşları önceki gece uğurladı.  Çelikkan 45 günlük cezasını ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılmazsa, infaz yasası gereği 13 ay boyunca Türkiye’nin tutuklu gazetecilerinden biri olacak.

Murat Çelikkan kimdir?

Çelikkan 25 yıllık gazetecilik hayatı boyunca muhabirlik, editörlük, köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği gibi çeşitli görevler üstlendi. 

Türkiye insan hakları hareketinde aktif olarak yer aldı; İnsan Hakları Derneği, Uluslararası Af Örgütü – Türkiye, Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın kurucusu oldu ve yönetim kurullarında yer aldı. Kürt meselesi ve medya etiğiyle ilgili projelerde çalıştı.

2010’dan bu yana kurucularından olduğu Hakikat Adalet Hafıza Merkezi’nin direktörü.

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