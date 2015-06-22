Almanya'da gözaltına alınan Mısırlı gazeteci Mansur serbest



Cumartesi günü Berlin’den Katar’a gitmek üzere iken gözaltına alınan El Cezire Televizyonu’nun kıdemli muhabiri Ahmed Mansur, Mısır’a da iade edilmeyecek. Alman Haber Ajansı’nın (dpa) adlî çevrelerden edindiği bilgiye göre, Berlin Başsavcılığı Mısır’ın uluslararası istinabe talebini yerine getirmeme kararı verdi.

Berlin Başsavcılığı'nın verilerine göre ünlü gazeteci hakkında Mısır’da tutuklama kararı bulunuyor. Federal hükümet, El Cezire televizyonunun muhabiri Ahmed Mansur’un Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı gerekçesi ile gözaltına alındığını duyurmuştu.

Mansur’un avukatı Fazlı Altın da Mısır kurumlarının 52 yaşındaki gazeteciye yönelttiği suçlamaları muallâk olduğu gerekçesiyle eleştirdi. Altın, müvekkilinin Mısır devletinin iç güvenliğini tehlikeye sokan gerçeğe aykırı bilgi yaymakla suçlandığını belirtti.

El Cezire televizyon kanalı, Kahire hükümeti tarafından Mısır’da yasaklanan Müslüman Kardeşler örgütünün destekçisi olarak görülüyor ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah El Sisi’nin en sert eleştirmeni olarak kabul ediliyor.