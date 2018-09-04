Gazeteci Doğan Yurdakul, Datça'da anıldı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- GAZETECİ-yazar ve çevirmen Doğan Yurdakul, vefatının birinci yıl dönümünde Muğla\'nın Datça ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Datça\'nın Mesudiye Mahallesi Damarası mevkiindeki evinde geçen yıl 71 yaşında hayata veda eden Doğan Yurdakul için, Ecevit Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen anma törenine, Datça Belediye Başkanı CHP\'li Gürsel Uçar, Datça Belediye Başkan Yardımcısı İnci Bilgin, Yurdakul\'un yakınları, dostları ve sevenleri katıldı. Törende, Yurdakul\'un yakın dostu ve arkadaşı öykü yazarı Kamil Erdem, Yurdakul\'un kitaplarını konu olan bir konuşma yaptı. 53 yıllık meslek yaşamına, 10 kitap, bir o kadar çeviri ve binlerce makale sığdıran Yurdakul\'un, yazılarından ötürü defalarca cezaevinde yattığını belirten Erdem, \"1971 muhtırası sonrasında, Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi (TİİKP) davasından girdiği, Madımak ve Ulucanlar cezaevleri günlerini mizahi bir dille anlatan kitaplar yazdı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ise Yankı Dergisi\'ndeki makalelerinden dolayı TCK\'nın 142\'nci maddesinden suçlanıp, hakkında 222 yıl hapis cezası istenince, yurt dışına çıktı ve öğrenimine Belçika\'da devam etti. TCK\'nın 142\'nci maddesinin iptali üzerine, 1991 yılında Türkiye\'ye dönüş yapan Yurdakul, 2011 yılında Oda TV\'nin koordinatörlüğünü yaparken tutuklandı ve bu kez de, Silivri Cezaevi\'nde bir yıl yatmak zorunda kaldı\" diye konuştu.

Yurdakul\'un ölünceye kadar yazılar yazdığını hatırlatan Erdem, \"Soner Yalçın ile yazdığı Reis ve Bay Pipo ile Cengiz Erdinç ile birlikte yazdığı Çetele gibi kitaplarda, derin devlet sırları ve devlet içindeki yasa dışı ve yasal örgütlenmelerle, faili meçhul cinayetleri konu almıştır\" dedi.

Gazeteci-yazar ve mimar Gürler Akdora ise konuşmasında, Doğan Yurdakul ile olan anılarını dinleyicilerle paylaştı. Tören, Yurdakul belgeselinin gösterimi ile sona erdi.

Doğan Yurdakul, 3 Eylül 2017 tarihinde Datça\'daki evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirmişti.

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