Gazeteci Barış Polat'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin dağıtımını yaparken gözaltına alınıp tutuklanan ve hakkında "Örgüt Üyesi olmak" iddiası ile Antep 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Mezopotamya Ajansı muhabiri Barış Polat’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Bugün görülen karar duruşmasına Polat katılmazken, Avukatı Mehmet Alagöz hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunmasını yazılı olarak mahkemeye sunan Polat, "kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiğini, yine sosyal medya hesaplarındaki beğenilerin tek başına suç teşkil etmediğini, arkadaşları ile yaptığı telefon görüşmesinde kullandığı "Heval" kelimesinin Kürtçede arkadaş anlamında geldiğini hatırlattı.

Polat'ın Avukatı Mehmet Alagöz ise yaptığı savunmada müvekkilinin yaptığı faaliyetlerin gazetecilik olduğunu, yine dosyada yer alan flaş belleğin Polat'a mal edilmesinin kabul edilemez olduğunu, söz konusu flaş bellek üzerinde yeterince araştırma yapılmadığını ifade ederek müvekkilinin beraatının talep etti.

Duruşmaya ara verildikten sonra mahkeme oy çoğunluğu ile Gazeteci Polat'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Avukat Alagöz kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti. (MA)