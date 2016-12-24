Gauck’tan karşılıklı saygı çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un geleneksel Noel mesajı bu yıl 19 Aralık pazartesi akşamı Berlin'de Breitscheid Meydanı'ndaki Noel panayırına düzenlenen saldırıya odaklandı. Failin Anis Amri olduğu düşünülen TIR'la düzenlenen saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 53 kişi yaralandı. "Berlin'deki bir Noel panayırındaki çok sayıda ölü ve yaralı bizi çok korkuttu ve perişan etti” diyen Cumhurşbakanı Joachim Gauck, insanların kızgınlık ve öfke, korku ve acizlik hissettiğine işaret etti.

Joachim Gauck, insanların kontrol edemediği bu duyguların, özellikle de kızgınlık ve öfkenin, nefret ve şiddete dönüşmemesi konusunda uyarıda bulundu. Gauck, bunun yerine birlikteliğin ve insanlığı savunmanın önemine vurgu yaptı. Gauck, duyarlı, şefkatli ve yardımsever olanların kızgınlık ve öfkeyi dönüştürerek, nefret, şiddet ve başkalarını küçümsemeye karşı koyabileceğini söyledi.

Toplumdaki tartışmalar ölçülü olmalı

Joachim Gauck Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı son Noel konuşmasında Alman toplumundaki radikal eğilimlere ilişkin mesajlar da verdi. Gauck, Berlin'deki Bellevue Sarayı'nda yaptığı konuşmada, özellikle mülteci siyasetine ilişkin tartışmalara dikkat çekti. Gauck, "Özellikle terör saldırılarının yaşandığı bir dönemde toplumdaki çatlakları derinleştirmemeli, ne belirli bir grubun tamamını şüpheli ne de siyasetçilerin hepsini suçlu ilân etmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Gauck, ancak bunun saldırının nedenleri ve sonuçları hakkında siyasi tartışma yürütülmemesi anlamına gelmediğini vurguladı. Hem mülteci politikası hem de Almanya'da güvenlik konularının tartışılması gerektiğini söyleyen Gauck, ancak bu tartışmaların ölçülü ve karşıt görüşlere saygılı bir şekilde yürütülmesini istedi.

Toplumun farklı kesimlerine teşekkür

"Bu ülke vatandaşların güvenini hak ediyor” diyen Gauck, çözüm bekleyen sorunlarla içinde olsa bile halka Almanya'ya güvenmeleri çağrısında bulunarak, böylelikle toplumun dayanışma içinde ve birlikte yaşayabileceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı olarak karşılaştığı çeşitli insanların özverileriyle Almanya'yı daha yaşanabilir, güvenilir, emniyetli bir yer halinde getirdiğini belirten Gauck, bu insanların bunu mesleklerini icra ederken, boş zamanlarında veya gönüllü çalışarak sağladıklarını ifade etti.

Gauck bu çerçevede, hemşirelere, hastabakıcılara, anaokulu öğretmenlerine, öğretmenlere, askerlere, polislere, iş adamlarına, sosyal alanda çalışanlara ve sendikacılara teşekkür etti. Mültecilere yardım için gönüllü olarak hizmet verenlere de teşekkür eden Gauck, bu insanların "kendine ait olanı korumak ve yaşatmak için yabancıları reddetmek ve dışlamak gerekmediğini gösterdiğini” söyledi. Gauck, konuşmasında belirsizliğin hâkim olduğu dönemlerde bu insanların gösterdiği özverinin toplam tarafından değerinin bilindiğini vurguladı.

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Sabine Kinkartz