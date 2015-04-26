Gauck'tan İngilizlere teşekkür



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Bergen-Belsen toplama kampının kurtarılmasının 70'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Gauck "İngiliz askerleri, düşmanından intikam almak yerine, Almanya'da hukukun ve insan onurunun yeniden itibar görmesine yardımcı olan demokratik bir kültürün elçileriydi" şeklinde konuştu.

Joachim Gauck bu nedenle onlara en içten şekilde teşekkürün bir borç olduğunu vurguladı.

Bergen-Belsen toplama kampının kurtarılmasının 70'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene kamptan kurtulmayı başaran birçok Yahudi de katıldı.

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DW/dpa, BW/HS