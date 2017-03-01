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Deutsche Welle

Gauck Yücel’in tutuklanmasını kınadı

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasına Almanya’dan tepkiler sürüyor. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da Yücel’in tutuklanmasını kınadı.

01 Mart 2017 01:54

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Salı akşamı Berlin'de Bellevue Sarayı'nda Yabancı Gazeteciler Derneği üyelerini kabul eden Gauck, "Basın özgürlüğüne yapılan bu saldırının neden gerekli olduğunu Almanya'da anlayamıyoruz” şeklinde konuştu. Gauck, "Türkiye'de son zamanlarda yaşananların, Türkiye'nin bir hukuk devleti olarak kalmak isteyip istemediği konusunda kuşku uyandırdığını” vurguladı.

18 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı görevini Frank-Walter Steinmeier'e devredecek olan Gauck, Türkiye'deki gelişmeleri işaret ederek "büyük kaygı taşıdığını” ifade etti. Almanya'da her hükümetin basın özgürlüğünün savunucusu olacağını belirten Gauck, buna cumhurbaşkanının da dahil olduğunu dile getirdi.

Joachim Gauck, 2014 yılında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında hükümete yönelttiği eleştiriler nedeniyle o dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisine yol açmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, JD/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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