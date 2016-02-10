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Dünya
Deutsche Welle

Gauck: 'Yeniden aday olabilirim'

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, 2017'de de aday olabileceğini açıkladı.

10 Şubat 2016 12:32


Görev süresi 2017 yılında dolacak olan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ikinci kez bu göreve aday olabileceğini söyledi.

‘Bild' gazetesinin haberine göre, Gauck mülteci krizi ve sağ popülist Almanya'nın Alternatifi (AfD) partisinin güçlenmesi nedeniyle ikinci dönem için adaylığını koymasının mümkün olduğunu belirtti.

Gazetenin haberinde, cumhurbaşkanının geniş bir kesimin desteğinden emin olabileceği ve yeniden aday olma düşüncesinin, önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde çoğunluk oranlarının değişmesi ihtimalinden kaynaklandığı kaydedildi.

Joachim Gauck'un adaylıkla ilgili kararını mart ayındaki eyalet seçimlerinden sonra vereceği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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