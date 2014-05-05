Gauck Prag yolcusu



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck bugün Çek Cumhuriyeti'ne gidiyor. Gauck, Çek mevkidaşı Miloş Zeman tarafından askeri törenle karşılanacak. Gauck, aralarında Başbakan Bohuslav Sobotka'nın da bulunduğu bir dizi Çek siyasetçiyle görüşecek.

Gauck'a ziyareti boyunca hayat arkadaşı Daniela Schadt eşlik ediyor. Gauck ekonomi, politika, bilim ve kültür dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek. Joachim Gauck yarın Prag'daki Karlova Üniversitesi'nde "Avrupa'nın çeşitliliği, Avrupa'nın zenginliği" başlıklı bir konuşma yapacak. Gauck, gezisinin son durağı Terezin'de "Getto Müzesi"ni gezecek.

Gauck'un temaslarında Ukrayna'daki gelişmelerin yanı sıra Südet Almanları'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında Çek Cumhuriyeti'nden sürülmesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.