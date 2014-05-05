T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Gauck Prag yolcusu

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, 3 günlük resmi bir ziyaret için Çek Cumhuriyeti'ne gidiyor.

05 Mayıs 2014 12:34


Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck bugün Çek Cumhuriyeti'ne gidiyor. Gauck, Çek mevkidaşı Miloş Zeman tarafından askeri törenle karşılanacak. Gauck, aralarında Başbakan Bohuslav Sobotka'nın da bulunduğu bir dizi Çek siyasetçiyle görüşecek.

Gauck'a ziyareti boyunca hayat arkadaşı Daniela Schadt eşlik ediyor. Gauck ekonomi, politika, bilim ve kültür dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek. Joachim Gauck yarın Prag'daki Karlova Üniversitesi'nde "Avrupa'nın çeşitliliği, Avrupa'nın zenginliği" başlıklı bir konuşma yapacak. Gauck, gezisinin son durağı Terezin'de "Getto Müzesi"ni gezecek.

Gauck'un temaslarında Ukrayna'daki gelişmelerin yanı sıra Südet Almanları'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında Çek Cumhuriyeti'nden sürülmesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim GauckCumhuriyetiCumhurbaşkanı Joachim GauckMiloş ZemanBaşbakan Bohuslav SobotkaDaniela SchadtGauckPrag KarlovaAvrupaTerezinMüzesi34;niUkraynaSüdet AlmanlarıDünya SavaşıDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24