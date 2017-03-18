T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Gauck görevine veda etti

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nda yapılan törenle görevine veda etti.

18 Mart 2017 01:59

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, 5 yıllık görev süresinin dolması üzerine bugün Berlin'deki cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nda yapılan törenle görevine veda etti. Gauck için askerler için düzenlenen onursal veda töreni organize edildi.

Yaklaşık 600 konuğun katıldığı törende, 300 vatandaş da hazır bulundu. Gauck'un resmi olarak görev süresi 18 Mart Cumartesi günü doluyor. Halefi Frank-Walter Steinmeier ise resmi olarak pazar günü yeni görevine başlayacak.

Törene, Washington'da bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel'i vekaleten Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel katıldı. Gauck'un çalışmalarını öven Gabriel, Cumhurbaşkanı'nın 'ülkesine, insanların gücüne, demokrasiye ve özgürlüğe olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğini' söyledi.

Almanya'da Federal Meclis'te 12 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Sosyal Demokrat Parti'nin adayı eski dışişleri bakanı Frank-Walter Steinmeier kazanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/DW, BÖ/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim GauckBellevue SarayıCumhurbaşkanı Joachim GauckBerlinMart CumartesiFrank-Walter SteinmeierWashingtonAlmanya Başbakanı Angela MerkelDışişleri Bakanı Sigmar GabrielGabriel CumhurbaşkanıFederal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24