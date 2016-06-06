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Dünya
Deutsche Welle

Gauck bir daha aday olmayacak

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, ikinci beş yıllık görev dönemi için aday olmayacağını açıkladı.

06 Haziran 2016 16:47

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Bellevue Sarayı'nda yaptığı açıklamada, bu
kararı almasının kolay olmadığını belirterek, sağlığının iyi olduğunu, ancak beş yıl
daha görev yapmak için gerekli enerji ve canlılığı garanti edemeyeceğini kaydetti.

76 yaşındaki Joachim Gauck, istifa eden Christian Wulff'un yerine 2012
yılı mart
ayında cumhurbaşkanı seçilmişti.

Gauck konuşmasında kendisini ikinci görev dönemi için teşvik edenlere kalpten
müteşekkir olduğunu belirterek, "Ülkemiz angaje vatandaşlara, işleyen kurumlara
sahiptir. Bu nedenle böyle bir Almanya'da Cumhurbaşkanlığı makamında görev
değişikliği nedeniyle endişeye yer yoktur. Bu daha ziyade demokratik normalliktir" diye
konuştu.

Seçim 12 Şubat 2017'de

Almanya'da Federal Seçiciler Kurulu (Bundesversammlung) yeni cumhurbaşkanını
belirlemek üzere 12 Şubat 2017 tarihinde toplanacak. Hristiyan Birlik partileri Seçiciler
Kurulu'nda açık arayla en fazla sandalyeye sahip olmalarına rağmen
kendi başlarına
çoğunluğa sahip değiller.

Olası Cumhurbaşkanı adayları arasında Federal Meclis
Başkanı Norbert Lammert ile
Dışişleri Bakanı Frank-Walter Stenmeier'in adı geçiyor. Hristiyan Birlik partileri,
Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller Gauck'un ikinci dönem görev yapmasından yana
görüş bildirmiş, Başbakan Angela Merkel de Joachim Gauck'un yeniden seçilmesinden
yana tutum sergilemişti. Son kamuoyu yoklamaları, Alman vatandaşlarının yüzde
70'inin Gauck'un görevini sürdürmesini istediğini ortaya koymuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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