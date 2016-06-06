Gauck bir daha aday olmayacak

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Bellevue Sarayı'nda yaptığı açıklamada, bu

kararı almasının kolay olmadığını belirterek, sağlığının iyi olduğunu, ancak beş yıl

daha görev yapmak için gerekli enerji ve canlılığı garanti edemeyeceğini kaydetti.

76 yaşındaki Joachim Gauck, istifa eden Christian Wulff'un yerine 2012

yılı mart

ayında cumhurbaşkanı seçilmişti.

Gauck konuşmasında kendisini ikinci görev dönemi için teşvik edenlere kalpten

müteşekkir olduğunu belirterek, "Ülkemiz angaje vatandaşlara, işleyen kurumlara

sahiptir. Bu nedenle böyle bir Almanya'da Cumhurbaşkanlığı makamında görev

değişikliği nedeniyle endişeye yer yoktur. Bu daha ziyade demokratik normalliktir" diye

konuştu.

Seçim 12 Şubat 2017'de

Almanya'da Federal Seçiciler Kurulu (Bundesversammlung) yeni cumhurbaşkanını

belirlemek üzere 12 Şubat 2017 tarihinde toplanacak. Hristiyan Birlik partileri Seçiciler

Kurulu'nda açık arayla en fazla sandalyeye sahip olmalarına rağmen

kendi başlarına

çoğunluğa sahip değiller.

Olası Cumhurbaşkanı adayları arasında Federal Meclis

Başkanı Norbert Lammert ile

Dışişleri Bakanı Frank-Walter Stenmeier'in adı geçiyor. Hristiyan Birlik partileri,

Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller Gauck'un ikinci dönem görev yapmasından yana

görüş bildirmiş, Başbakan Angela Merkel de Joachim Gauck'un yeniden seçilmesinden

yana tutum sergilemişti. Son kamuoyu yoklamaları, Alman vatandaşlarının yüzde

70'inin Gauck'un görevini sürdürmesini istediğini ortaya koymuştu.