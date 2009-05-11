T24 LogoT24 Logo
Spor

Gasquet'ye kokain şoku

11 Mayıs 2009 15:24


Fransız tenisçi Richard Gasquet’nin kokain kullandığgı ortaya çıktı. 2 yıl men cezasıyla karşı karşıya olan 22 yaşındaki tenisçi suçsuzluğunu kanıtlayacağını söyledi.


Fransız tenisinin geleceği en parlak isim olarak gösterilen Richard Gasquet'nin mart ayında Miami Açık Tenis Turnuvası sırasında hem a testinin hem de b testinin pozitif çıktığı haberinin yayılmasının ardından, 22 yaşındaki tenisçi haberi doğruladı.

Ancak, Gasquet kendisinin bağımsız bir kuruma saç testi yaptırdığını ve bu testte herhangi bir ize rastlanmadığını da açıkladı.

Miami'deki testte kokain kullandığı tespit edilen ve 2 yıl men cezasıyla karşı karşıya olan ünlü tenisçi, "Masum olduğumu kanıtlamak isitiyorum. Zamanı gelince her şeyi açıklayacağım. Ortada, karmaşık bir durum var. Kanıtları bir araya getiriyorum, sonra daha fazla yorum yapacağım" dedi.

2007 yılında Wimbledon'da yarı finale yükselen Gasquet bugüne kadar 5 ATP turnuvası ve 4 milyon dolar ödül kazandı

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24