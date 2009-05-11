Gasquet'ye kokain şoku



Fransız tenisçi Richard Gasquet’nin kokain kullandığgı ortaya çıktı. 2 yıl men cezasıyla karşı karşıya olan 22 yaşındaki tenisçi suçsuzluğunu kanıtlayacağını söyledi.





Fransız tenisinin geleceği en parlak isim olarak gösterilen Richard Gasquet'nin mart ayında Miami Açık Tenis Turnuvası sırasında hem a testinin hem de b testinin pozitif çıktığı haberinin yayılmasının ardından, 22 yaşındaki tenisçi haberi doğruladı.



Ancak, Gasquet kendisinin bağımsız bir kuruma saç testi yaptırdığını ve bu testte herhangi bir ize rastlanmadığını da açıkladı.



Miami'deki testte kokain kullandığı tespit edilen ve 2 yıl men cezasıyla karşı karşıya olan ünlü tenisçi, "Masum olduğumu kanıtlamak isitiyorum. Zamanı gelince her şeyi açıklayacağım. Ortada, karmaşık bir durum var. Kanıtları bir araya getiriyorum, sonra daha fazla yorum yapacağım" dedi.



2007 yılında Wimbledon'da yarı finale yükselen Gasquet bugüne kadar 5 ATP turnuvası ve 4 milyon dolar ödül kazandı

