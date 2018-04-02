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Spor

Gary Medel korkuttu

Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel, akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu

02 Nisan 2018 21:03

Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA

Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel, akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.
Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, bu akşam saatlerinde yaptığı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların Şili\'li futbolcusu Gary Medel de antrenmanda sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadelede yerde kalan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti. Bir süre yerde kalan Medel, tedavisinin ardından yeniden idmana döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Medel\'in sakatlanma anı
- Sağlık ekibinin müdahalesi
- Detaylar

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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