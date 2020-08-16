Garry Rodrigues'e sürpriz talip

Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues'e Yunan ekibi Olympiakos talip oldu.

Yunan basınında yer alan habere göre, Olympiakos, Wolverhampton'a giden Daniel Podence'in yerine bir dönem PAOK forması da giyen Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun Sarı-lacivertlilerle 1 yıl daha kiralık anlaşması bulunuyor.

Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol - 4 asistlik bir katkı sağladı.