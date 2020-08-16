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Spor

Garry Rodrigues'e sürpriz talip

16 Ağustos 2020 10:32

Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues'e Yunan ekibi Olympiakos talip oldu.

Yunan basınında yer alan habere göre, Olympiakos, Wolverhampton'a giden Daniel Podence'in yerine bir dönem PAOK forması da giyen Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun Sarı-lacivertlilerle 1 yıl daha kiralık anlaşması bulunuyor.

Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol - 4 asistlik bir katkı sağladı.

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