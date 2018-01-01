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Ganyan bayisinde yangın

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, ganyan bayisinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu

01 Ocak 2018 13:36

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, ganyan bayisinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ganyan bayisi kullanılamaz hale geldi. 
Yangın, gece saatlerinde, merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi Uray Caddesi üzerindeki ganyan bayisinde çıktı. Mehmet Estit\'e ait bayiden belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede tüm dükkanı saran alevler, mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce demir kapının arkasından alevlere müdahale etti. Daha sonra demir kapıyı kırıp, dükkanın içini saran alevlere müdahale eden ekipler, saatler sonra yangını söndürebildi. Ganyan bayisi, kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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