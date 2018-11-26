Gamze Özçelik, tesettüre girdi

Oyuncu Gamze Özçelik, Hempa Çocuk Derneği'nin düzenlediği ödül törenine katıldı. Özçelik, ilk defa tesettürle görüntülendi.

Hempa Çocuk Derneği'nce, "Türkiye Çocuk Hakları ve Duyarlılık Ödülleri" töreninde çocuk hakları konusunda duyarlı haberlere imza attığı ifade edilen medya ve STK temsilcilerine çeşitli ödüller takdim edildi.

Hempa Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay, dünyanın dört bir yanında çocuklara daha güzel bir gelecek sunmak için duyarlılık gösteren medya mensupları ve kurumlara teşekkür etmek için ödül törenini düzenlediklerini söyledi.

Törende "Öncü Sivil Toplum Kuruluşu" ödülünü Umuda Koşanlar Derneği (UMHD) adına oyuncu Gamze Özçelik aldı. Özçelik ilk defa tesettürle görüntülendi.