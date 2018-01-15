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Spor

Galler'de Ryan Giggs dönemi

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Manchester United'in unutulmaz oyuncularından Ryan Giggs, ülkesi Galler'in yeni teknik direktörü oldu

15 Ocak 2018 19:22

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Manchester United\'in unutulmaz oyuncularından Ryan Giggs, ülkesi Galler\'in yeni teknik direktörü oldu. Daha önce Manchester United\'de David Moyes ve Louis van Gaal\'in yardımcılıklarını yapan 44 yaşındaki Ryan Giggs\'in ilk teknik direktörlük tecrübesi Galler Milli Takımı\'nda olacak. 1991 ile 2007 yılları arasında 64 kez formasını giydiği Galler Milli Takımı\'nın teknik direktörlüğüne getirilen Ryan Giggs federasyonun sosyal medya hesabından \'TogetherStronger\' \'BirlikteGüçlüyüz\' hastage ile açıklandı.
Rusya\'da düzenlenecek olan Dünya Kupası\'na katılma hakkı elde edemeyen Galler\'de teknik direktör Chris Coleman ile yollar ayrılmış, teknik direktörlük için Ryan Giggs ile Craig Bellamy\'nin isimleri geçiyordu.

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