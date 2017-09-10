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Spor

Galenos Cup'ta şampiyon 'Türk Telekom'

BERGAMA, (DHA)- DÜNYANIN ilk spor hekimi olarak kabul edilen Bergamalı Galenos adına düzenlenen 3'üncü Galenos Cup, Türk Telekom'un şampiyonluğu ile sona erdi

10 Eylül 2017 16:26

BERGAMA, (DHA)- DÜNYANIN ilk spor hekimi olarak kabul edilen Bergamalı Galenos adına düzenlenen 3\'üncü Galenos Cup, Türk Telekom\'un şampiyonluğu ile sona erdi.
İlki 2013 yılında gerçekleşen ve Türkiye Basketbol Ligi\'nin yeni sezon öncesi iddialı takımlarını Bergama\'da buluşturan Galenos Cup, Bergama Belediyesi\'nin ev sahipliğinde Erdal Önder Spor Salonu\'nda oynandı. 3 gün süren turnuvanın son gününde Düzce Belediyespor\'u 93-89 yenen Türk Telekom, 3\'te 3\'le kupaya ulaştı. Son gün, Afyon Belediyespor da Petkimspor\'u uzatmada 100-98 yenerek turnuvayı üçüncü bitirdi.
Dereceye giren takımlara kupalarını veren Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, organizasyona katılan ekiplere teşekkür etti, şöyle dedi:
\"Bu yıl 3\'üncüsünü düzenlediğimiz Galenos Cup\'ta basketbol heyecanını bizlere yaşatan takımlarımızı kutluyorum. Önceki turnuvalarda misafir ettiğimiz ve şu an Süper Lig\'de mücadele eden takımlarımız var. Organizasyona gösterilen ilginin her geçen yıl artması bizleri mutlu ediyor. Umuyorum gelecek yıllarda Bergama\'nın genç yeteneklerini de bu salonlarda ve çok iyi yerlerde izleme fırsatı buluruz.\"

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