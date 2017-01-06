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Bilim / Teknoloji

Galaxy S8 ilk kez görüntülendi

Sızdırılan fotoğraflara göre telefonda 'home' butonu bulunmuyor

06 Ocak 2017 00:32

Samsung amiral gemisi Galaxy S8 çalışır vaziyette ilk kez görüntülendi. Galaxy S8'in sızdırılan görüntülerinde fiziksel home butonunun olmayışı dikkat çekiyor.

Batarya problemi nedeniyle gündemden düşmeyen Samsung bu kez yeni amiral gemisi Galaxy S8 ile uzun süre gündemi meşgul edecek gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S8 modeli için sızdırılma konusunda sıkı önlemler alınmış olsa da, bu çalışma sonuçsuz kaldı. Galaxy S8 modeline ait çalışan telefonun görüntüsü sızdırıldı. Bir süredir söylendiği gibi fiziksel home butonunun yer almadığı telefonun alt ve üst kısımları son derece ince görünüyor.

Sızdırılan canlı cihaza ek olarak, bu görseli destekleyen render görüntüleri de ortaya çıktı. Son derece ince ve yan profilden tamamen simetrik görünen Galaxy S8’de fiziksel home tuşu yerine Samsung logosu yerleştirilmiş.

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