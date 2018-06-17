Galatasaray'ın kupası Bodrum'da

Yaşar ANTER / BODRUM,(DHA)

Galatasaray\'ın bu yıl kazandığı Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupası, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler tarafından Bodrum\'a getirildi. Bodrum\'da yaşayan Galatasaraylı taraftarla buluşan Cengiz, bol bol sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Cengiz, gelecek yıl da kupaları toplamaya devam edeceklerini söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü\'nün bu yıl kazandığı Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupası, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Muğla\'nın Bodrum ilçesine getirildi. Bayram tatili için Bodrum\'a gelen Cengiz, Bodrum\'da bir restoranda düzenlenen Galatasaraylılar buluşmasına katıldı. Buluşmaya Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya ve 200\'e yakın taraftar katıldı. Karakaya; Cengiz\'e, üzerinde \'Mustafa Cengiz\' yazılı yeşil beyazlı formayı hediye etti. Taraftarlar ve başkan Cengiz bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi, sohbet etti.

CENGİZ: \"HEP DAHA İYİYE GİDECEĞİZ\"

Başkan Cengiz, \"Galatasaray\'a güvenenler asla kaybetmeyecekler, önümüzdeki yılda çok güçlü bir takım ile lige başlayacağımız gibi hedefimiz daha çok kupa ve Avrupa kupaları olacak. Sarı kırmızılı taraftarların başarımızdan şüphesi olmasın, bu taraftar oldukça daha çok fazla kupa kazanırız. Zafer sarhoşluğu yaşamayacağız, hep daha iyiye gideceğiz\" dedi.

\"NE ÇİLEK, NE BAKLAVA, NE DE KAYMAK ÖNEMLİ\"

Cengiz transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, \"Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İlgili teknik arkadaşlar bu konu ile ilgileniyor. Şu anda Zürih\'den arayanlar, Cenevre\'den arayanlar, Londra\'dan arayanlar ve Fransa\'dan arayanlar var. Medyada o kadar güzel hikayeler yazılıyor ki ben bile inanıyorum bazen. Galatasaray taraftarının istediği doğrultuda transfer çalışmaları yaptığımızı ve olumlu şekilde sonuçlanacağına inşallah emin olabilirsiniz. Yuto Nagatomo anlaştık diyorum. Biz normal şartlarda yürümek istiyoruz. Umuyoruz ki taraftar her zaman helva yemese de çok güzel transferlerle tatmin olacağına inanıyoruz. Önemli olan sahada mücadele diyorum. Ne çilek, ne baklava, ne de kaymak önemli. Önemli olan yemeğin kaliteli olması. Galatasaray hep hak ederek kazansın. UEFA yaptırımları ile ilgili olarak her şeyi konuştum. UEFA yapılandırma anlaşması yaptı. Bunun bir tanesi Ünal başkanım zamanındaydı. Şimdiye kadar bir takım ile 2 kez üst üste yapılandırma anlaşması ilk kez yapıldı\" ifadelerini kullandı.

\"TFF\'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM, ONLARIN DA KATKISI VAR\"

Bu sezon 78 milyon Euro\'luk harcama yapabileceklerini belirten Cengiz, \"Bir önceki yönetimimize 1+1 yasağı gelmişti. Hem de 65 bin Euro transfer harcama yasağı gelmişti. O zaman o yasağı aştık ve tutturamadık. Bize bu sene verilen başa baş noktası yüzde 60 oldu. 130 milyon Euro geliriniz olursa 78 milyon Euro maksimum harcayabilirsiniz demek. Bu da 65 milyon Euro\'ya göre 13 milyon Euro\'luk bir avantaj demek. UEFA bu konuda da bize bir iyilik yaptı. Bu durumda bir vesile ile katkısı da TFF\'nin var. TFF\'ye teşekkür ediyorum, onların da katkısı var. Pek alışık bir şey değildir TFF\'ye teşekkür etmek ama biz yiğidi öldür ama hakkını inkar etme noktasındayız. Bizim genlerimizde vefa ve teşekkür vardır\" diye konuştu.

Taraftarlar kupa ve başkan Cengiz ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Cengiz ardından Yalıkavak\'taki GSStore mağazasını ziyaret etti.

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